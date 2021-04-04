Polen alerjisini Covid-19’la karıştırmayın

Bahar aylarıyla birlikte polenlere duyarlı alerjik nezlesi olan kişilerin şikayetleri de artmaya başladı. Üstelik Covid-19 ile benzer belirtilere yol açan bu sorunun pek çok kişide endişe yaratabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taha Bahadır Üskül, polen alerjisini ve Covid-19'dan farklarını şöyle açıkladı:

Her yaşta görülebilir

Alerjik hastalıklar, yaş, cinsiyet, ırk veya sosyoekonomik koşul farkı gözetmeksizin herkeste görülebilir. Genel olarak, alerjiler çocukluk çağında daha sık görülmekle birlikte, ilk başlangıç her yaşta olabilir.

En yaygını saman nezlesi

Baharda çimen, ot, çiçek ve ağaçların çiçek açmaları ile polenler atmosfere yayılırlar ve ağız, burun, göz ve akciğerlerimize kadar ulaşırlar. Özellikle rüzgarlı havalardan sonra polenler havaya daha çok dağıldığı için şikayetler artar. Bazı süs bitkilerinin çiçeklerinin polenleri ise ağır olduğu için hava yoluyla dağılamazlar. Bunlar da arı ve böceklerle çevreye yayılır. En tipik bahar alerjisi, alerjik rinit (saman nezlesi) şeklinde görülür. Alerjik bünyesi olanların yüzde 30'unda allerjik rinit izlenir.

Deniz kenarlarında azalır

Yüksek binalarla çevrili sokaklarda, binaların yüzeyi statik elektrik nedeniyle polenleri çeker. Buna karşılık, deniz kenarlarında çok az polen bulunur.

Belirtileri Covid-19'a benzer ama…

Solunum yoluyla alınan alerjenlerin en sık hedef aldığı organlar burun, gözler ve akciğerlerdir. Bunun sonucunda alerjik rinit, konjonktivit, astım ve akut ürtiker meydana gelir. Burunda tıkanıklık, akıntı, hapşırık, geniz akıntısı, burun kaşıntısı, gözlerde yaşarma, kaşıntı ve kızarıklık, akciğerde ise sekresyon artışı, öksürük, hırıltı, deride kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlere neden olur. Bu belirtiler Covid-19 belirtileriyle karıştırılabilir. Ancak alerjide yüksek ateş görülmez. Covid-19'da ise boğaz ağrısı, kuru öksürük, titreme, tat-koku kaybı ve özellikle yüksek ateş olurken, bazen burun tıkanıklığı ve akıntı yaşanabilir. Ancak alerjideki gibi hapşırık ve burun kaşıntısı olmaz.

İşte teşhis yolu

Alerji testleri yapılarak hangi cins bitkinin polenine karşı allerji olduğunun belirlenmesi önemlidir.

İlaç tedavisiyle kontrol altına alınabilir

Temel yöntem tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi allerjenden uzak durmaktır. Bunun için de öncelikle alerjiye neden olan maddelerin belirlenmesi gerekir. Alerjenlerle teması kesmenin mümkün olmadığı durumlarda, ilaç tedavileri gündeme gelir ve hastalık kontrol altına alınabilir.

Bu soruna karşı neler yapılabilir?

– Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.

– Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmayın, eğer bulunmak zorundaysanız mutlaka maske kullanın.

– Polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun. Rüzgarlı havalarda evde kalmaya çalışn.

– Burnun dış kısmına ve göz çevresine çok ince bir tabaka şeklinde vazelin sürün. Polenler vazeline yapışır ve böylece vücuda girişleri

engellenebilir.

– Kaloriferli evlerde kuru ev havası alerjik rinitin kötüleşmesine neden olabileceğinden, evde hava nemlendiricisi kullanın.

– Klimalarda kullanılan filtreleri her ay değiştirin, alerjenleri tutan özel filtreler alın.

– Beden temizliğinize dikkat edin, düzenli olarak el ve yüzünüzü yıkayın.

– Yatmadan önce duş almak, saçları yıkamak yararlı olur.

– Evinizde bitki yetiştirmeyin.

– Polen mevsiminde giysilerinizi açık havada kurutmayın.

– Polen mevsiminde arabada giderken pencereleri kapalı tutun.