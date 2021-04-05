Prof. Dağlı, doktor öğrencilerinin mesajlarını paylaştı: Hastaneler kilitlenmiş durumda!

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, eski öğrencileri şimdiki hocalar ve şeflerin kendisini anaları gibi gördüklerinden dertlerini döktüklerini belirterek, dikkatleri pandemi hastanelerine çekti. “Pandemi hastanelerindeki meslektaşlarımın çığlıklarına kulak tıkamak mümkün değil” sözleriyle paylaşım yapan Dağlı, öğrencilerinden geldiğini belirttiği “Hastane kitlenmiş durumda, bir tane bile boş yatak yok, acil dolu, sedyeler dolu, 112 hasta getirdiğinde indirecek yer bulamıyor” mesajını paylaştı.

“YATANLARIN ÇOĞU 50-60 YAŞ ARASI”

Öğrencilerinin dile getirdiği konuların kendisini çok üzdüğünü söyleyen Prof. Dr. Elif Dağlı'nın paylaştığı diğer mesajlar ise şöyle: “Yatanlar çoğu 50-60 yaş arası. Yaşlılar artık çok gelmiyor. Aşı işe yaramış olmalı. Ölümler bu nedenle göreceli olarak az. Ama yoğun bakım süreleri uzun, tedaviye cevap az. Yüzde 75-80 oranında İngiliz mutasyonu görülüyor. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonu az ama bulaş devam ederse yükselir”

“PANDEMİ HASTANELERİ KALDIRAMIYOR”

Prof. Dr. Elif Dağlı’nın bir diğer doktor öğrencisinin paylaşımı ise şöyle; “Her dalga öncesi özel sektör hastanelerinde belli oranda yatak ayırma zorunluluğu getirilirdi, bu sefer olmadı. Pandemi hastaneleri çok yüklendi, kaldıramıyoruz. Ameliyat olacak hastalar artık hastaneye gelmiyor. Yakınım hastalanırsa ne yapacağım diye korkuyorum. Bir yıldır durum hiç bu kadar kötü olmamıştı”