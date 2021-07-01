Prof. Dr. Derya Unutmaz: İki kez Biontech aşısı olanlar 3. doz olmasına gerek yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 50 yaş üstü insanlar ve sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısında (Biontech, Sinovac) 3. doz aşı için randevu alabileceklerini söyledi.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde birçok vatandaş üçüncü doz aşı için randevu alırken, Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter'da resmi hesabında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Unutmaz üçüncü doz aşı için “Sonunda! Çok iyi bir haber! Daha önce birçok kez paylaştığım gibi Sinovac olanlara kesin 3. Doz Biontech tavsiye ederim – delta varyanta karşı da çok önemli bir önlem olacak.” açıklamasında bulundu.

Biontech aşısı olanların 3. doza ihtiyacı var mı?

Prof. Dr. Unutmaz bu soruya şu şekilde cevap verdi: 2 doz Biontech aşısı olanların ise 3. Doz olmasına hiç gerek yoktur. Bu aşıların israfı olur. Yani 3. Doz sadece Sinovac olanlar için olmalıdır.