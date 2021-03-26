Prof. Dr. Gürcan Altun’dan coronada yeni dalga uyarısı: Hızla gidiyoruz

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü haritasında ‘çok yüksek risk’ grubunda ‘kırmızı’ renkle gösterilen Edirne’de, vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kontrollü normalleşme sürecine geçilen 1 Mart tarihinden bu yana kırmızı renkli illerin 2 kattan fazla arttığını belirterek şunları söyledi:

* Grafik son iki haftada daha yatay seyrediyor ama yatay seyretmesi olgu sayılarının azaldığı anlamına gelmiyor, olgu sayıları halen artıyor.

* Edirne yüzde 107 iken komşu iller Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin renklerinin turuncu olduğunu, çok kısa zamanda renklerinin değişip, oranlarının artacağını beklediğimizi söylemiştik, süreç bizi yanıltmadı.

“TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ŞART”

Prof. Dr. Altun, toplumsal bağışıklığın önemli olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

* Virüsün insandan insana bulaşmasının durması, yani salgının bitmesi için toplumun virüse karşı belli oranda bağışıklık kazanması gerekir. Bu oran her salgın için farklıdır.

* Koronavirüs salgını için yüzde 70 toplumsal bağışıklık gerekiyor, durması için. Toplumsal bağışıklığın gelişmesinin iki yolu vardır. Birincisi toplumun etkene karşı bağışıklık kazanacak kadar etkenle enfekte olması yani hastalanması gerekir.

* İkincisi de aşılanma yolu. Toplumsal bağışıklık için olsa bile hastalığın yayılması istenmez, zira faturası çok ağırdır. Dolayısıyla salgını durdurmanın tek yolu, bilim insanlarının önerdiği toplumsal ve bireysel önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi koşuluyla, en kısa süreçte insanlarımızın aşılanmasıdır.

“ÜÇÜNCÜ DALGAYA DOĞRU GİDİYORUZ”

1 Mart’ta başlayan kademeli normalleşme olarak adlandırılan süreçte Edirne’de ve ülke genelinde vaka sayılarının da 2 katın üzerine çıktığını söyleyen Altun, şöyle konuştu:

* Edirne’de 107’de 219’a çıkmış, 2 katı artış olmuş olgularda. Türkiye genelinde 71’den 144’e ulaşmış, 2 katından fazla. Bu, normalleşmenin zamanında ve doğru yapılmadığını gösteriyor bize.

* Olgu sayıları halen artıyor ve hızla üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz. Ülkemiz geneli açısından da, Edirne yereli açısından da. Umarım en az insanımızın etkileneceği bir şekilde bu süreç yönetilebilir.

“TÜRKİYE KAYNAKLI VARYANT DA OLABİLİR”

Dünya genelinde 15 mutant virüs tespit edildiğini söyleyen Prof.Dr. Gürcan Altun, “Şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15 tane mutant virüs tespit edilmiştir. Ülkemizde varyant virüs araştırmasına ilişkin bir çalışma yok. Bu kadar hızlı bulaşan, vaka sayısının arttığı bir yerde bizim ülkemiz kaynaklı varyantların da olabilmesi mümkündür” dedi. DHA