Prof. Dr. Kayıhan Pala’dan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: Anormal artışların açıklanması gerekir

Sağlık Bakanlığı’nın bugün itibarıyla açıkladığı COVID-19 hasta tablosuna göre, 201 bin 295 test arasında 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. İyileşen sayısı 55 bin 472 olarak açıklandı. Güncel verileri yorumlayan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, iyileşen sayısında kısa süredeki artışlara dikkat çekti.

“ANORMAL ARTIŞLARIN AÇIKLANMASI GEREKİR”

Pala, “Bugün turkuaz tablodaki verilere göre aktif vaka sayısı 183 bin 174’e kadar düşmüş görünüyor. Ancak bugün de içinde olmak üzere 30 Nisan, 1-2 Mayıs gibi bazı günlerde iyileşen sayısındaki anormal artışlar dikkat çekici. Sağlık Bakanlığı’nın bu anormal artışları açıklaması gerekir” dedi.

12 Mayıs tarihli COVID-19 hasta tablosunda iyileşen sayısı 35 bin 167, 11 Mayıs tarihli tabloda ise iyileşen sayısı 22 bin 253 olarak açıklanmıştı.