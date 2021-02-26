Prof. Dr. Kurugöl’den yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye genelinde 1 Mart’tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda, ana sınıflar ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile derse başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenler ile belirlenecek. Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflarda ise uzaktan eğitime devam edilecek.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Şimdiye kadar yapılmış birçok araştırma gösteriyor ki, okulların açılması hiçbir zaman hastalık sıklığını, hastaneye yatışları veya ölümleri etkilememiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avustralya’da, Fransa’da ve İsrail’de yapılan araştırmalar var. Bu araştırmaların ortak noktası şu; okula gidip yüz yüze eğitim gören çocuklarla, online eğitim gören çocuklar arasında hastalık sıklığı açısından bir fark yok. Okul ilişkili salgın riski yok denecek kadar düşük. Biz de, okulların açık olduğu dönemde ülkemizde vakaların artmadığını, çocuklara hastalığın okuldan değil aile bireylerinden bulaştığını gözlemledik. Çocukların okullarda kontrollü olarak bulunmasının riski attırmadığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü de görüş belirtmiş durumda.”

65 YAŞ ÜZERİ AŞILANINCA RİSK ORTADAN KALKACAK

Okulların açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Yüz yüze eğitim çok önemli. Aileler, bu dönemde virüs bulaşabilir mi kaygısı duyuyorlar. Şunu söyleyeyim; Çocuklardan birbirlerine veya evdeki erişkinlere virüs bulaşma ihtimali çok düşük. Evdeki 65 yaş üzerinde olanların aşılanmasının tamamlanmasıyla, onlar için de risk ortadan kalkacaktır. Çocuklar genellikle Covid hastalığını evdeki erişkinlere bulaştırmaz, tam tersine kovidi evdeki hasta erişkinlerden kaparlar. Çocuklarımız zaten çok zaman kaybettiler. Yüz yüze eğitim yapılmadığı için psikolojileri de etkilendi. Ortopedik sorunlar çıktı, öğrenimleri etkilendi. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerekiyor” dedi.

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“Yüz yüze eğitim için bölgesel olarak karar vermek gerekiyor” diyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Sağlık Bakanlığı’mızın her hafta açıkladığı bir risk haritası var. O haritada kırmızı iller belli. Bu bölgelerde daha temkinli olmak ve okulları açmak için acele etmemekte fayda var. Okullar açılırken sınıfların düzenlenmesi başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması çok önemli. Ama okulların açılmasını sadece sınıfta çocukların kapalı alanda bir arada olması ile sınırlamamak lazım. Okulların açılmasıyla sosyal hareketlilik artacak. Servislerde ve sosyal hayatta kontrolsüz hareketlilik olursa, riski arttırabilirsiniz. Buna dikkat ederek, ders saatlerine ve okulların havalandırılmasına ayrıca sınıftaki öğrenci sayısına özen göstererek okulların açılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizin öncelikli gruba alınarak aşılanmasını da önemli görüyorum. Dünyada aşılamada öğretmenleri öncelikli gruba alarak aşılamaya başlayan birkaç ülkeden biriyiz” diye konuştu. (DHA)