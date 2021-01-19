Prof. Dr. Pala: COVAX’a 190 ülke üye, Türkiye değil

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ile mücadele edebilmek için aşı dayanışma grubu kurduğunu buna Türkiye'nin dahil olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu uluslararası aşı grubu COVAX’a üye 190 ülke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; “Bu ülkelerin 98’i geliri yüksek ülkeler. Geri kalanı da geliri daha düşük ülkeler. Burada temel iki tane amaç var. Birincisi aşı almak için yeterli kaynak ayıramayan ülkeler için destek sağlamak. ikincisi de belli ülkelere nüfusların oranları kadar aşı sağlayabilecekleri kooperatif anlayışı geliştirebilmek. Bu arada COVAX, aşı araştırma geliştirme çabaları içerisinde”

“AZ GELİRLİ ÜLKENİN YÜZDE 20’SİNİN AŞILANMASI AMAÇLANIYOR”

COVAX’lı Dünya Sağlık Örgütü dışında hem uluslararası örgütler hem vakıflar hem de şirketler var diyen Kayıhan Pala, “Bugüne kadar COVAX çok somut bir şekilde henüz aşı sağlayıp ülkelere gönderilmiş değil. Ama önümüzdeki ayarla birlikte 2021 yılı içerisinde özellikle az gelirli ve yeterince bu işe kaynak aktaramayacak olan ülkedeki insanların nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasının aşılanması amaçlanıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİ”

Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bugüne kadar Türkiye COVAX’ın yükümlülüklerini sağlayacak şekilde teminat vererek üye olmadı. Ancak COVAX girişimine katılabileceğini bildirdi. Ama yükümlülüklerini yerine getirmeyi tercih etmedi. Bu nedenle de COVAX’ın dışında kaldı. Oysa Türkiye COVAX’a girmeyi tercih etse, hem bu dayanışmanın içerisinde yer alacak hem de bizim ülkemiz içinde bazı aşıları getirme olanağına katılabilecek” dedi.