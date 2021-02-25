Prof. Dr. Recep Tekin: Maske 2022’ye kadar hayatımızda olacak

Corona virüsüyle birlikte günlük hayata giren ve salgınla mücadelede büyük öneme sahip maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği merak konusu.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, maskenin, 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağına dikkati çekti.

Vaka sayılarının düşmesi ve normalleşmeye daha hızlı dönüşün sağlanması için maskenin daha da ön planda olması gerektiğini kaydeden Tekin, “Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ’nün açıkladığı gibi salgın, 2022’nin başına kadar devam edecek” diye konuştu.

“NORMALLEŞME BAŞLASA BİLE MASKEYE DEVAM”

Maske kullanımına şu anda çok daha özen gösterilmesi konusunda uyaran Tekin, vaka sayılarının düşük seyretmesi için maske hassasiyetinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yakın bir zamanda sınırlı normalleşme yaşanacağına da vurgu yapan Prof. Dr. Tekin, “En önemli koruyucumuz maskedir. Maske hayatımızda olacak, mesafe ve hijyen kurallarına normalleşme başlasa bile devam edeceğiz. Normalleşmeyi ve maskesiz gezmeyi çok özledik ama bir gerçek var ki Covid-19 salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. O yüzden sınırlı normalleşme geldiği zaman maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet gösterelim. Aşılama sayısı arttığında ve vaka sayılarında düşüş yaşandığında o zaman maskeyi hayatımızdan çıkarma durumunu konuşabiliriz” dedi. (DHA)



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