Prof. Dr. Vedat Bulut, Brezilya SinoVac sonuçlarını SÖZCÜ’ye değerlendirdi

Türkiye’nin de satın aldığı ve bu hafta uygulanmasına başlanacağı açıklanan CoronaVac'ın Brezilya Faz3 sonuçlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ölçütlerinin sınırında kalması bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

Çinli SinoVac’ın geliştirdiği aşının Türkiye'de yüzde 91.25, Endonezya'da yüzde 65 ve Brezilya'da yüzde 50.38 etkinliğe sahip olmasını SÖZCÜ'ye değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Bu rakamın düşük olmasının nedeni, çalışma yapılan bölgenin ekonomik koşulları, beslenme ve diğer enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanmış olabilir. Aşı çalışmalarında değişik kıtalarda değişik insanlarda, topluluklarda çalışma yapılmasının nedeni de budur. Yani farklılıkları görmektir” dedi.

TOPLUMLAR ARASI FARKLILIK ÇOK YÜKSEK

Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışmanın yapısındaki sorunlardan kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Bulut, elektronik, teknolojik altyapının bile sonuçları etkilemiş olabileceğini kaydetti. Bulut, Brezilya'da insanların verilerini sisteme girmemiş olabileceğini belirterek “Brezilya'daki farklılık, insanlar verilerini girememiş olmasından kaynaklanabilir. Ancak bugüne kadar yüzde 40'lık farklılık diğer çalışmalarda hiç görülmedi. Toplumlar arasında yüzde 40'lık farklılık çok yüksek. Eğer yayın yaparlarsa, biz o yayınları okuyunca bu farklılığın nereden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz” diyerek henüz bilimsel makale yayımlanmadığına dikkat çekti.

BİLİMSEL RAPOR HENÜZ YAYIMLANMADI

Brezilya sonuçlarının DSÖ'nün ölçütlerinin biraz üzerine çıktığına, diğer yandan ağır hastalık tablolarını önlediğiyle ilgili bilgilere dikkat çeken Bulut, Brezilya'daki çalışmalarda yoğun bakım gerektiren vakalarda azalma görüldüğünü söyledi. Bulut, “Ancak Brezilya bütün bu verileri bilimsel bir rapor halinde henüz sunmadı. SinoVac firması hem Çin hem Brezilya hem Şili, Türkiye ve Endonezya verilerini toplayarak bir rapor olarak yayımlamak zorunda. Verileri görünce daha sağlıklı karar verebileceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RAKAMI ARA RAPOR VERİLERİ

Bulut, Türkiye'de aşının etkinlik oranı ile ilgili rakamın ara rapor verileri olduğunu belirtti. Türkiye'de 12 bin kişi üzerinde çalışma yapılmasının planlandığını belirten Bulut, “Toplam 40 aşıda açıklama yapacaklardı, 23 aşıda açıklama yaptılar. 12 bin kişi üzerinde çalışma yapmayı planlıyorlardı. Türkiye'de toplam verileri görünce, en azından 18-59 yaş arası net bir şey söyleyebiliriz. Onu da yayınlayacaklar her halde. Laboratuar sonuçları bugün veya yarın çıkacak gibi görünüyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda testler yapılıyor. Onlarında sonuçları herhalde bugün çıkacak” şeklinde konuştu.

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