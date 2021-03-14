Prostat büyümesi hangi sorunlara neden olabilir?

Prostat hastalıkları çoğunlukla 50'li yaşlardan itibaren görülürken, bazen genç erkeklerde de sorun yaratabiliyor. Ancak prostat büyümesi şikayeti olan erkeklerin birçoğu doktora gitmeye utanıyor. Bazıları da bu süreçte ‘virüs kapma' korkusuyla muayene olmaya çekiniyor. Oysa ortaya çıkabilecek bazı sağlık sorunlarının erken teşhisle önlenebildiğini belirten, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Argun, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı.

Hangi belirtiler görülür?

Prostat, erkek vücudunda en sık sorun oluşturan organlardan biridir. Prostat bezindeki büyüme idrarın akışını engelliyor. Bu nedenle hastalarda idrara başlarken bekleme, gece uyurken sık sık idrar yapma ihtiyacı, acilen idrar yapma gereksinimi, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken ıkınma ve zorlanma ile mesanede idrar kalması hissi gibi belirtiler görülüyor.

Sebepleri nelerdir?

İyi huylu prostat büyümesinin kesin nedeni tam olarak bilinmiyor. Fakat bu durumun ileri yaşlarda görülmesi, yaşlılıkta meydana gelen hormon dengesi değişiklikleri veya genetik olarak bu duruma meyilli kişilerde yıllar içerisinde prostat bezinin maruz kaldığı erkeklik hormonunun (testosteron) etkisini akla getiriyor. Bu düşünceyi destekleyici bir bulgu olarak, genç yaşta testisleri (testisler, erkeklik hormonu olan testosteronun ana yapım yeridir) alınmak durumunda kalmış olan hastaların ileri yaşlarında prostat büyümesi görülmemektedir.

Tehlikeli midir?

Toplumdaki yaygın inanışın aksine iyi huylu prostat büyümesi kanser değildir. Üstelik kanser gelişimine de yol açmıyor. Ancak bazı hastalarda iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada görüldüğü için toplumda yanlış bir kanı oluşuyor. Prostatın sadece büyümesi hayati bir tehlike oluşturmamakla beraber, ileri derecede büyümüş prostat tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kanama, mesane taşları ve mesanede biriken idrarın böbrekleri şişirerek böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ilerleyen zamanda böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Ne zaman ameliyat gerekir?

Günümüzde medikal ve cerrahi tedavilerle hastaların yakınmaları azaltılıyor, hatta sorun tümüyle ortadan kaldırılabiliyor. Ameliyatlarda TUR-Prostat, ya da Lazer Prostatektomi yöntemi kapsamında kullanılan Greenlight, HoLEP gibi teknikler kullanılıyor. Çok büyüyen prostatlarda ise (>180-200 gm) açık yönteme başvuruluyor. Son 3 yıldır uygulanan Prostat Su Buharı Ablasyonu (Prostat SBA) yöntemiyle de ilk defa meninin geri kaçışının önüne geçilmiş oldu.

Cinsel sorunlar oluşur mu?

Bu ameliyatlar sonrasında nadiren de görülse, hastalarda ereksiyonla ilgili sorun oluşabiliyor, daha sık olarak da cinsel ilişki sırasında meninin dışarı çıkmaması gibi bir problem gelişebiliyor.