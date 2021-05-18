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Putin’den Covid-19 aşısı duyurusu: Dördüncüsü yolda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle düzenlediği toplantıda, corona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik Light'ın 4'üncü aşısının yakında piyasada olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:56, 18/05/2021
HaberlerSağlık
Putin’den Covid-19 aşısı duyurusu: Dördüncüsü yolda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçilerini Kremlin Sarayı’nda ağırladı. Büyükelçilere seslenen Putin, dünyayı corona virüsü salgınına karşı birlik olmaya davet ettiğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Putin, “Rusya, yabancı ortaklarıyla salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya sıcak bakıyor. Corona virüsü enfeksiyonuna karşı kendi etkili aşılarımızdan üçünü hızla geliştirmeyi başardık. Dördüncüsü yakında piyasaya sürülecek” dedi.

Öte yandan, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), corona virüsüne karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının piyasaya, doz başına KDV 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.

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