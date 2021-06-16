Randevusuz aşı izdihamı

Türkiye'nin aşılama hızı her geçen gün artarken, aşı hakkı tanınan grupta yer alan ancak randevu almaksızın aşı olunabilmesi tartışmalara neden oldu.

Antalya'da sabahın erken saatlerinde aşı olmak için hastanelerde, kapalı ortamda sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bulaş riskinin artığı ortama tepki gösteren bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan fotoğraf paylaşımında bulundu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastane'nde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşlar aşı için uzun kuyruklar oluşturdu.

İlginizi Çekebilir Personel yetersiz kalınca aşı kuyruğunda kalabalıklar oluştu