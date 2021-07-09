Reflü nedir? Belirtileri nelerdir?

Mide ile yemek borusu arasında bulunan bir valf, midenin asidik içeriğinin yemek borusuna çıkmasını engeller. Bazen gevşediği olur. Midenin asidik içeriği artık tutulmaz ve yemek borusuna gidebilir. Buna gastroözofageal reflü hastalığı denir.

Midenin astarı, onu sindirim için gerekli olan mide asidinden koruyan bir astara sahiptir. Bu nedenle asit, bir yaralanma veya ülser olmadıkça mide ağrısına neden olmaz. Yemek borusunun duvarı ise bir mukoza zarı tarafından korunmaz. Bu nedenle reflü olduğunda, asitlik tarafından tahriş olur ve yanma hissi veya ağrı ile sonuçlanır.

Reflü belirtileri nelerdir?

Boğazda yanma hissi,

Özellikle sabahları boğuk bir ses,

Kronik boğaz ağrısı,

Geceleri ortaya çıkan ve alerjiyle ilgisi olmayan astım,

Kronik öksürük veya sık hıçkırık,

Mide bulantısı,

Kalıcı ağız kokusu,

Diş problemleri (diş minesinin kaybı),