Reuters, Türkiye’nin corona virüsü vakalarını analiz etti

Yeni corona virüsü vakalarında Hindistan’ın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye ile ilgili kapsamlı bir analizi Reuters haber ajansı gerçekleştirdi. Aktif enfeksiyonların yüzde 1’inin çalışma yaşındaki insanlarda görüldüğünü tespit eden Reuters, “Ölüm sayısı rekor seviye olan 341’e ulaştı. Aktif Covid-19 vakaları olan 551.000 kişi, ülkenin çalışma hayatındaki yaş grubu olan 57 milyona oranı yüzde 1” yorumunu yaptı.

Reuters haber ajansının resmi ölüm, iyileşme ve toplam vaka sayısını analiz ettiği haberde, son 7 günlük ortalama yeni vaka sıralamasında dördüncü sırada olduğu belirtildi. Son iki günde Hindistan’ın Türkiye’yi geçtiği belirtilirken başta İstanbul olmak üzere kuzeybatı bölgelerinde vakaların hızla arttığı kaydedildi.

ÖLÜMLER 5 MAYIS’TA TAVAN YAPACAK

Reuters, çok sayıda insanın aşı olmak için uzun kuyruklar oluşturduğunu yazarken, ajansa konuşan Türk vatandaşları, bazı bölgelerde bir saati aşkın kuyrukta beklediklerini söyledi.

İngiliz haber ajansı, ABD merkezli araştırma kurumu Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün Türkiye’de gelecek hafta hastaneye yatış oranının gelecek hafta tavan yapacağını ve günlük ölüm oranının da 5 Mayıs’ta artacağını yazdı.

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