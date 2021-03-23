Risk haritasında mavi kalan tek ilin TTB Odası Başkanı: Bu başarı sağlık emekçilerimizin

Sağlık Bakanlığı’nın illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık corona virüsü vaka sayılarını içeren haritasında 39 il tamamen kırmızıya dönerken, haritanın tek mavi yani düşük riskli ili olarak Şırnak kaldı.

Corona virüsü vakalarının arttığı bir dönemde Şırnak'ın mavi renkte olmasında dolayı mutlu olduklarını belirten Şırnak TTB Odası Başkanı Serdar Kuni, rehavet kapanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

“TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM”

Mavi renkte olan kentlerin tedbirlerin gevşetilmesi sonrasında sarı renge döndüğünü hatırlatan Küni, şunları söyledi:

* 1 Haziran 2020 yılında Şırnak'ta tedbirler gevşetilmiş ve bir çok alanda yoğunlaşmalar oluşmuş ve Şırnak ve Cizre bölgesinde vaka sayılarında patlamalar yaşandı.

* Vaka sayılarının yoğun artışlarından dolayı hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranları ciddi sayıda artmıştı. Bununla köylere giriş-çıkışlar yasaklanmış ve binlerce kişi evlerinde karantina altında tedavileri devam ediyordu.

* Sonrasında belirli kısıtlamalar getirildi. Kısıtlamalarla birlikte virüsün bulaş hızı kontrol altına alınabildi. Son dönemlerde yüksek riskli yerlerin haritaları çıkartıldı. O haritalarda da gözüktüğü gibi, halen mavi rengini korumaya devam ediyor.

* Biz daha öncede dile getirmiştik, tedbirlerin gevşetilmesi halinde parklar, çarşılar, düşün taziye gibi toplantılarla kapalı ortamlarda insanlar bir araya geldiğinde virüs yayılım hızı artacaktır.

* Şunu açık söylemek gerekirse biz de bu konuda net olarak bir şey diyemiyoruz, çünkü mavi olan bölgelere baktığımızda tedbirler tamamen ortadan kaldırıldı.

* Ancak, tedbirlerin kaldırıldığı yerlerde görüyoruz ki, kentler sarı renge dönmeye başladı. Şırnak'ta sevindirici olan durum halen mavi rengimizi korumamız olmamızdır.

“BU BAŞARI SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN”

Birden fazla ilin sarı renge dönüşmesine rağmen Şırnak'ın mavi renkte kalmasının test artışının olmamasından da kaynaklı olabileceğini belirten Küni şunları kaydetti;

* Burada şunlara da dikkat çekmek gerekir, birçok tedbir gevşetilmesine rağmen rengimizin değişmemesi acaba test sayısında bir artışın olmamasından mı kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.

* Bununla beraber aşılama kentimizde yüzde 60 bir aşılama olduğu için mi kentimiz yine mavide kalıyor diye sorguluyoruz. Rengimizin mavi olmasında TTB, İl Sağlık Müdürlüğü ve Pandemi Kurulu bu konuda kendi üzerlerine düşen görevleri yapmakta büyük bir gayret gösterdiler.

* Biz de TTB olarak halkı bilgilendirme konusunda çalışmalarımız oldu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarımız oldu. Şırnak'ın mavi renk olmasında sağlıkçıların süreç içerisinde büyük fedakârlıklarla hizmet etmesinin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.

* Şu an genel olarak bakıldığında Şırnak'ın durumu iyidir diyebiliriz. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda yüksek bir doluluk oranı yok. Filyasyon ekipleri şu anda iyi bir şekilde çalıyorlar.