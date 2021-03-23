Risk sıralamasında ilk sıralarda! Karantinaya alınan yer sayısı 879’a çıktı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, dün “İlimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle-cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır” diyerek vatandaşları uyarmasının ardından bugün de Akçaabat Kaymakamlığı bir açıklama yaptı.

KAYMAKAMLIK DUYURDU

Akçaabat’ta alınan tedbirlere rağmen vaka sayısının artmaya devam etmesi üzerine denetimler sıklaştırılırken, 43 yerin karantinaya alındığı 11 mahallede de taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, “İlçemiz Derecik, Kavaklı, Darıca, Doğanköy, Akçaköy, Alsancak, Demirci, Özakdamar, Dörtyol, Cevizli, Adacık Mahallelerinde Covid-19 vaka sayılarında artış yaşanması sebebi ile ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim merkezleri öğrencilerinin, özel ve kamuya ait taşımalı sistem ile taşınmasının ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verildi” denilirken, 43 ev ve dairenin ise karantinaya alındığı kaydedildi.