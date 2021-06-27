Rusya’ya maça giden taraftarlarda Covid-19 salgını patladı

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsünün 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, St. Petersburg’dan geri dönenlerde Covid-19 salgınının baş gösterdiğini ve şimdiden yaklaşık 100 kişinin Covid-19 olduğunu belirtti.

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden Sağlık Güvenliği Direktörü Mika Salminen 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Finlandiya Rusya maçı için St Petersburg’a giden Finli taraftarları uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Covid-19 testi olmaya çağırdı. Direktör Salminen, Rusya’nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Covid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına değinerek Rusya’ya gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

SALGIN, RESTORANDAN KAYNAKLANDI

Maçtan dönen taraftarlarda Covid-19 vakalarının artarak yaklaşık 100’e ulaşması sebebiyle 26 Haziran’da bir uyarı daha yapan Finli sağlık yetkilileri, maçtan dönenlerin kendilerini mutlaka karantina altına almasını istedi.

Fin yetkililer, Fin turistlerin bazı korona enfeksiyonlarının izi St. Petersburg’daki Alpenhaus Restoran’ına kadar izlendi. Burayı ziyaret eden turistlerin özel dikkat göstermeleri tavsiye edilir” dedi.

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