Sağlığa en yararlı diyetler

Coronavirüs pandemisinde; sağlıksız beslenme, stres ve hareketsizlik nedeniyle obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları arttı. Özellikle doğru besinleri doğru miktarda tüketmenin bağışıklığımızı güçlendirmede ve kronik hastalıklardan korunmamızda büyük rolü olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tüm dünyada kabul gören Akdeniz ve Okinawa diyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

AKDENİZ DİYETİ

Taze, yerel, rengarenk bitkisel besinlerden zengin olan diyette hayvansal ürün, doymuş-trans yağ ve tuz oranı düşüktür. Yüksek zeytinyağı tüketimi; sebze, meyve, tam tahıllar, baklagillerle yağlı tohumlardan zengin; balık, deniz ürünleri, süt, yumurta ve kümes hayvanlarının orta düzeyde; kırmızı etin düşük düzeyde yer aldığı bir diyettir.

Yapılan birçok bilimsel çalışma Akdeniz diyetinin başta obezite, Tip 2 diyabet, inme (felç), kalp-damar ve kanser olmak üzere birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Özetle sağlıklı ve uzun bir yaşam için en uygun diyetlerden biri olmasının sebebi; bitkisel beslenme ve zeytinyağının yanı sıra hareketli bir yaşam tarzının benimsenmesidir.

OKİNAWA DİYETİ

Japonya sınırlarında bulunan Okinawa Adası'nda yaşayanların uzun ömürlü olmasının temel nedeni geleneksel yaşam biçimleri ve diyetleridir. Toplam kalorisi az, bitkisel ağırlıklı beslenme, sessiz sakin ama aktif bir yaşam tarzı bu geleneksel yaşam biçiminin temel unsurlarıdır. Okinawalılar az ve öz yiyip, sofradan genellikle yarı aç kalkar. Adada yoğun bir trafik akışı yoktur ve çevre kirliliğine yol açan sanayi tesisleri bulunmamaktadır. Amerika'ya göç eden Okinawalılar'da yaşam süresi kısalırken, Okinawa'ya göç eden Çinlilerde ise ortalama yaşam süresi uzamaktadır. Yağsız et, süt ve süt ürünleri ile yumurtanın diyetteki yeri ise oldukça sınırlıdır. Balık dahil olmak üzere hayvansal ürünlerin diyetteki ağırlığı yüzde 10 oranındadır. Sarı-yeşil sebzeler, tatlı patates, soya-soya ürünleri, diğer baklagiller bu sebze ağırlıklı diyetin temel unsurlarıdır. Tam tahıllar ve meyveler bu bitkisel diyetin ikinci derecede önemli besinleridir. Pirinç, Okinawa diyetinde diğer Japon şehirlerine göre çok az yer bulur.