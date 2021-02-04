Sağlığınız için yapacağınız 4 iyilik

Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı olmayı beden, ruh ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak nitelemektedir. İşte bu kriterleri gerçekleştirerek, özellikle pandemide sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özkeskin, bu süreçte rutin kontrollerimizi aksatmamız gerektiğini hatırlatarak sağlığımız için 4 önemli noktayı şöyle sıraladı:

1 – DOĞRU BESLENMEK

Başta vücutta inflamasyonu (iltihap/yangı) artırarak kalp-damar hastalıklarından diyabete hatta depresyona bile zemin hazırlayan gıdaları (işlenmiş gıdalar) terk ederek anti-inflamatuvar beslenme modelini (örneğin Akdeniz tarzı beslenme) seçin. Acıkmadan yemek yemeyin. Kilogram başına 0.8-1 gr. kaliteli protein tüketebilmek için her sabah en az 1 yumurta yiyin. Kronik hastalıklara karşı kaliteli yağları yani Omega-3 ve sızma zeytinyağı tüketin. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin ama mümkün olduğunca tarım ilacına ve toksine maruz kalmamış ürünleri tercih edin. Turfanda olarak nitelediğimiz sera ve naylon altı üretimlerden uzak durun. Dışardan alınan toksin ve ağır metallere maruziyetimizi ne kadar azaltırsak hastalanma riskimizi de bir o kadar azaltırız. Karaciğer detoksifikasyonunu desteklemek için sofranızdan zerdeçalı (mutlaka karabiber ve zeytinyağı ile birlikte) eksik etmeyin. Bağırsaklarınızı desteklemek için özellikle fermente gıda ürünleri olan sirke, turşu, şalgam suyu, tarhana, peynir ve evde mayalanmış yoğurt tüketin. Faydalı bakterileri aktif hale getiren soğan, sarımsak, kuşkonmaz, pırasa, kereviz, keten tohumu gibi prebiyotik gıdaları tüketmeyi de unutmayın.

2 – HAREKET ETMEK

Sağlığımız için yapabileceğimiz en büyük iyilikten biri de hareket etmektir. Her gün yapılan en az 30 dakikalık egzersiz; stresi-kalp krizi riskinizi azaltır, kolesterolünüzü düşürür, kilo almamızı önler, kas ve kemik kitlemizi korur.

3 – İYİ UYUMAK

Sağlıklı uyku hem vücudumuzun, hem zihnimizin dinlenmesini, tamirini ve yenilenmesini sağlar. Kalp sağlığımızı korur, stresi azaltır. Yeterli ve kaliteli uyku için karanlık ve sessiz bir ortamda en az 7 saat uyumak şart.

4 – BOL BOL GÜLMEK

Stres hormonu kortizole fazla maruziyet insülin direncimizi artıran, kilo almamıza neden olan, tansiyonumuzu yükselten veya bağışıklığınızı baskılayan bir durum. Ancak gülmek ve kahkaha atmak bu durumla mücadelede en güçlü ilaçtır. Kısa vadede kalp, akciğer ve kasları uyararak oksijenden zengin hava almamızı, vücudumuzda endorfin salınımını artırarak kalp hızımız ve tansiyonumuzun düşmesini sağlar. Uzun dönemde bağışıklığımızı artırırken, ağrı eşiğimizi yükselterek depresyon, anksiyete ve stres bozukluğuna meylimizi azaltır.