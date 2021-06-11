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Sağlık Bakan Fahrettin Koca’dan kritik ‘aşı’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada randevu alıp aşı olmaya gidilmemesi sonucu oluşan israfa dikkat çekti.

Güncellenme: 10:31, 11/06/2021
HaberlerSağlık
Sağlık Bakan Fahrettin Koca’dan kritik ‘aşı’ uyarısı

Bakan Koca kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Sağlık Bakanı tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:10:26,