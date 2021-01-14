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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısının yüz bini geçtiğini duyurdu.

Güncellenme: 13:59, 14/01/2021
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000’i geçti

Çin’den gelen ve acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bugünden itibaren de sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından, aşının 1. dozunun yapıldığı sağlık çalışanın sayısının 100 bini geçtiğini söyledi:

Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000’i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim.

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Yayınlanma Tarihi:13:58,