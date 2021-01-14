Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000’i geçti

Çin’den gelen ve acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bugünden itibaren de sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından, aşının 1. dozunun yapıldığı sağlık çalışanın sayısının 100 bini geçtiğini söyledi:

Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000’i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Sağlık Bakanı Koca canlı yayında corona aşısı oldu

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı uygulanacak grupları yayınladı