Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Buna göre Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Aksaray ve Konya'da vaka sayısında büyük artış gözlendi. İki ildeyse vakalar yüzde 250 arttı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalar 2 katına kadar çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Aksaray ve Konya vaka sayısı en çok artan iller oldu.

RİZE’DE YÜZDE 259 ARTIŞ VAR

Rize, yüzde 259 artışla vaka sayısında ilk sırada yer aldı. Yine Batman’da da sayı neredeyse iki katına çıktı. Yüzde 247 vaka artışının gözlemlendiği Batmanı, yüzde 187 artışla Diyarbakır izledi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Artan vakaların ardından halka çağrıda bulunan Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun” ifadelerini kullandı.

3 İL MAVİ OLDU

Aşılama oranlarının yüksek olduğu yerlerde vaka sayılarının düşük olduğuna önemle dikkat çeken Koca, risk haritasına göre Denizli, Antalya, Tunceli ve Giresun’un mavi kategoriye girdiğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada “Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılama oranları yüzde 75'in üzerinde. Bu iller ile birlikte düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.19, ikinci doz ortalaması yüzde 50.24, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 80 milyon 311 bin 362 oldu.

İlginizi Çekebilir Hiç corona aşısı olmayanların sayısı açıklandı