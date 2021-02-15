Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının aşılanması ile başlayan uygulamada, 14 Ocak’tan bu yana toplam 4 milyon 191 bin 777 kişi aşılandı. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesinin verilerine göre, bugün itibariyle 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 3 milyon 615 bin 371 iken, 576 bin 406 kişiye 2. doz aşı uygulandı.

“SORU İŞARETLERİ AZALACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak” mesajını verdi.

Koca’nın paylaşımı şöyle:

Bugün 500.000’den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak.