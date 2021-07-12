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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir il daha ‘mavi’ oldu

Türkiye'deki aşılama sayısını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu" dedi.

Güncellenme: 20:55, 12/07/2021
HaberlerSağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bir il daha ‘mavi’ oldu

Sağlık Bakanlığı corona virüsü verilerini ve aşılama sayısını içeren güncel tabloyu açıkladı. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.16, ikinci doz ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 58 milyon 594 bin 137 oldu.

EDİRNE DE “MAVİ” OLDU

Öte yandan Edirne de Türkiye'de en çok aşılanan 4. il oldu. En yüksek aşılama oranına sahip ilk üç ilse, Muğla, Çanakkale, Kırklareli oldu.

BAKAN KOCA’DA AÇIKLAMA

Aşılamada son durumu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75’inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:20:53,