Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Fazlasını hakkediyorlar

Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü sosyal medyadan yayımladığı video ile kutladı. Bakanlığın videosunda sağlık çalışanlarının pandemi mücadelesinden görüntüler eşliğinde özel olarak bestelenen şarkıya yer verildi.

Şarkının sözlerinde, “Sabırla sevgiyle şefkatle dokundun hayatlara. Yarınlara umut, bugünlere sevinç, geceye gündüz oldun. Çok yakında ufuktan bir güneş doğar ve baharı müjdeler, sizlere teşekkürler” ifadeleri yer aldı.

“HİZMETLERİYLE ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYORLAR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kamera karşısına geçerek Hemşireler Günü’nü kutladı. Bakan Koca, şunları söyledi:

*Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır. En zor anlarımızı, hayata olan umudumuzu paylaştığımız yanı başımızdaki kişilerdir onlar.

*Üstün emekler, eşsiz fedakarlıklarıyla bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar hatırlanacak değil, asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız.

*Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir.

Bugün arife. Dualarımız, hayatı kalbiyle okuyabilen hemşirelerimiz için olsun. Hizmetleriyle onlar çok ama çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur. Hemşireler Günü’nüzü en içten duygularımla kutluyorum.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması