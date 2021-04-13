Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.
Koca, paylaşımında “Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” mesajına yer verdi.
İSTANBUL’DA VAKA SAYISI 800’Ü AŞTI
3-9 Nisan tarihlerine ait haritaya göre haftalık vaka sayısı İstanbul’da 591.45’ten 804.97’ye, Ankara’da 272.79’dan 419.06’ya ve İzmir’de 218.88’den 304.07’ye yükseldi.
İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI
Adana: 171,16
Adıyaman: 260,89
Afyon: 248,20
Ağrı: 254,19
Aksaray: 328,83
Amasya: 424,45
Ankara: 419,06
Antalya: 270,96
Ardahan: 179,91
Artvin: 223,60
Aydın: 223,67
Balıkesir: 529,88
Bartın: 432,21
Batman: 109,14
Bayburt: 472,47
Bilecik: 480,53
Bingöl: 204,42
Bitlis: 105,70
Bolu: 327,19
Burdur: 150,14
Bursa: 418,37
Çanakkale: 797,34
Çankırı: 411,58
Çorum: 425,56
Denizli: 142,86
Diyarbakır: 93,92
Düzce: 354,83
Edirne: 577,54
Elazığ: 250,19
Erzincan: 466,66
Erzurum: 369,78
Eskişehir: 524,85
Gaziantep: 244,58
Giresun: 591,01
Gümüşhane: 239,23
Hakkari: 46,34
Hatay: 185,50
Iğdır: 325,36
Isparta: 317,05
İstanbul: 804,97
İzmir: 304,07
Kahramanmaraş: 210,33
Karabük: 263,53
Karaman: 240,86
Kars: 191,28
Kastamonu: 653,33
Kayseri: 397,76
Kırıkkale: 324,72
Kırklareli: 882,13
Kırşehir: 237,82
Kilis: 508,43
Kocaeli: 523,52
Konya: 495,24
Kütahya: 280,57
Malatya: 504,00
Manisa: 239,69
Mardin: 63,06
Mersin: 181,94
Muğla: 204,34
Muş: 94,86
Nevşehir: 343,98
Niğde: 294,14
Ordu: 501,71
Osmaniye: 382,82
Rize: 453,31
Sakarya: 327,15
Samsun: 645,17
Siirt: 73,70
Sinop: 398,69
Sivas: 297,54
Şanlıurfa: 61,84
Şırnak: 32,17
Tekirdağ: 619,85
Tokat: 425,35
Trabzon: 359,28
Tunceli: 203,73
Uşak: 122,08
Van: 61,69
Yalova: 690,82
Yozgat: 350,28
Zonguldak: 300,74