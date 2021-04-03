Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsü aşılamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, Türkiye’nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6’ncı sırada olduğunu belirtti.

Koca, açıklamasında “Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır” ifadelerini kullandı.

Koca, ikinci paylaşımında ise “Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformuna göre, saat 22:31 itibariyle Türkiye’de toplam 16 milyon 668 bin 844 aşı yapıldı.

9 milyon 533 bin 234 kişiye birinci doz, 7 milyon 135 bin 610 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte son durum