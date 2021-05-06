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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanlış grafik paylaşmış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı vaka sayısı en çok azalan iller grafiğinde il adlarının yanlış olarak yerleştirildiğini açıkladı. Bakan Koca, grafiğin doğru halini de paylaştı.

Güncellenme: 17:01, 06/05/2021
HaberlerSağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanlış grafik paylaşmış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 100 binde vaka sayısı en çok azalan iller grafiğinde il adları yanlış olarak yerleştirildiğini duyurdu.

“Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir” diyen Bakan Koca, grafiğin doğru halini de paylaştı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ÇANAKKALE’DE AZALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni grafiğe göre, vaka sayısı en çok Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli’nde azaldı.

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Yayınlanma Tarihi:17:00,