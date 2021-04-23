Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da il sağlık yöneticileriyle corona virüsü salgını sürecini değerlendirdi.

Bakan Koca, İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu ifade etti.

Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş olduğunu kaydeden Bakan Koca, “Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor” dedi.

Bakan Koca, paylaşımında “Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız” mesajına da yer verdi.

5 HAFTADA 5 KAT ARTMIŞTI

İstanbul’da 5 haftadır süregelen vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyordu.

Sağlık Bakanlığı’nın 6-12 Mart tarih aralığını gösteren vaka sayısı haritasında 100 bin kişide vaka sayısı 178,25 olan İstanbul’da, 10-16 Nisan tarihleri itibarıyla her 100 binde 920,57 vaka sayısına ulaşılmıştı.

Yaklaşık 5 haftalık sürede İstanbul’daki vaka sayılarında 5 katın üstünde artış yaşanmıştı.