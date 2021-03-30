Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘sprey aşı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

“BULAŞI DA ÖNLEYEN BİR AŞI OLARAK BİLİYORUZ”

Sprey aşıya yönelik sorular üzerine ise Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı.

* Nazal aşının hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle bu aşının üretim safhasını da destekliyoruz.

* Sadece araştırma safhasını değil bir özel şirketin girişimi ve 4 üniversitemizin katkısı ve bakanlığımızın desteği ile yakinen takip ettiğimiz ve önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz aşı.

* Farklılığı da, bu salgının daha çok üst solunum yolundan söz konusu olduğu için girişi, bunu önleyen ve girişi önlediği için bulaşı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz.

* Hayvan çalışmaları bitti. Üretim hazırlıkları yapıldı, 2-3 hafta içinde araştırma için gönüllülere Ankara Şehir Hastanesi’nde faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

* Muhtemelen de en geç yıl sonuna doğru; ama daha erken bitirilmesi ve ayrıca tek doz uygulama için de üzerinde çalışıyoruz. DHA