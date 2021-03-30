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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘sprey aşı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burundan sprey olarak uygulanan aşı hakkında yaptığı açıklamada "Hayvan çalışmaları bitti. Üretim hazırlıkları yapıldı, 2-3 hafta içinde araştırma için gönüllülere Ankara Şehir Hastanesi'nde faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız" dedi.

Güncellenme: 19:18, 30/03/2021
HaberlerSağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

“BULAŞI DA ÖNLEYEN BİR AŞI OLARAK BİLİYORUZ”

Sprey aşıya yönelik sorular üzerine ise Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı.

* Nazal aşının hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle bu aşının üretim safhasını da destekliyoruz.

* Sadece araştırma safhasını değil bir özel şirketin girişimi ve 4 üniversitemizin katkısı ve bakanlığımızın desteği ile yakinen takip ettiğimiz ve önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz aşı.

* Farklılığı da, bu salgının daha çok üst solunum yolundan söz konusu olduğu için girişi, bunu önleyen ve girişi önlediği için bulaşı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz.

* Hayvan çalışmaları bitti. Üretim hazırlıkları yapıldı, 2-3 hafta içinde araştırma için gönüllülere Ankara Şehir Hastanesi’nde faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

* Muhtemelen de en geç yıl sonuna doğru; ama daha erken bitirilmesi ve ayrıca tek doz uygulama için de üzerinde çalışıyoruz. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:37,