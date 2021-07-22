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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Buna göre İstanbul 75.12, Ankara 57.95 İzmir 24.46 oldu. Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın" dedi.

Güncellenme: 19:53, 22/07/2021
HaberlerSağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Buna göre geçtiğimiz haftaya göre İstanbul’daki oran 56.75’ten 75.12’ye, İzmir 22.16’dan 24.46’ye yükseldi. Ankara’da ise düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta 59.10 olan oran bu haftaki haritada 57.95’e geriledi.

İllerin haftalık vaka sayısını duyuran Bakan Koca, “Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Vaka sayısı en çok arttan illeri açıklayan Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 3-9 Temmuz haritası

Ankara Bingöl Diyarbakır Giresun istanbul izmir Kırıkkale Sağlık Sağlık Bakanı Siirt
Yayınlanma Tarihi:19:34,