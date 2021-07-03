Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Sonuca yakın tek çözüm

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 24'e kadar 1 Milyon 171 Bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!” dedi.

“SONUCA YAKIN TEK ÇÖZÜM AŞI”

Bakan Koca, yeni paylaşımında da “Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!” ifadelerini kullandı.

“AŞI SEFERBERLİĞİ BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR”

Koca, başka bir paylaşımında ise “Koronavirüs salgınına karşı yurt çapında sürdürdüğümüz aşı seferberliği büyük destek görüyor. Yeni örneklerden birini Batman'da yaşadık. Gercüş'ün Kırkat köyüne giden İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerimize, köy imamı, köy halkına yaptığı anonsla destek verdi” dedi.

1 MİLYONUNCU DOZ AŞININ YAPILIŞ ANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyonuncu doz aşının Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirterek “Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu’nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.