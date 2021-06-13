Sağlık Bakanı Koca randevu alıp aşı yaptırmaya gelenlerin oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından düne ait aşı bilgileriyle ilgili paylaşım yaptı.

“NORMAL HAYATA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK”

Koca, “12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı” dedi. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'inin aşılarını yaptırdığını duyuran Bakan Koca, “Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan bilgilere göre, saat 01:15 itibariyle toplam 33 milyon 326 bin 180 aşı yapıldı.

Son verilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 676 bin 273, ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 13 milyon 649 bin 907 oldu.