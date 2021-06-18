Sağlık Bakanı Koca’dan aşı paylaşımları

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık” dedi.

Bakan Koca, yeni paylaşımında da “Mersin’de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı” ifadelerini kullandı.

“DAKİKADA 6 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLİYOR”

Bakan Koca, gün içinde yaptığı başka bir paylaşımda ise “40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil” demişti.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, saat 23:15 itibariyle toplam 40 milyon 394 bin 650 aşı yapıldı.

Son verilere göre, 26 milyon 111 bin 473 kişiye birinci doz, 14 milyon 283 bin 177 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.