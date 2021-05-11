Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle salgının seyrini değerlendirdiklerini söyledi.

Kentte vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 oranında azaldığını duyuran Bakan Koca, “Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var” dedi.

Bakan Koca, paylaşımında “İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ AÇIKLAMIŞTI

Bakan Koca, corona virüsü vaka sayısı en çok azalan illeri açıklamıştı. Koca, o illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu duyurmuştu.

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