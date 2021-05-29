Sağlık Bakanı Koca’dan tedbir ve aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Koronavirüse karşı birlikte zafere ulaşmak için #kollarısıvıyoruz” ifadeleriyle bir video paylaştı.

“Koronavirüsün yıkıcı etkilerinden korunmak için güvenle kolları sıvıyoruz” denilen videoda, aşının yan etkisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Videoda, “Bakanlığımızca uygulanmakta olan COVID-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Videonun sonunda ise “Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” denildi.