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Sağlık Bakanı Koca’dan tedbir ve aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda tedbirler ve corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalara yer verildi.

Güncellenme: 21:44, 29/05/2021
HaberlerSağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Koronavirüse karşı birlikte zafere ulaşmak için #kollarısıvıyoruz” ifadeleriyle bir video paylaştı.

“Koronavirüsün yıkıcı etkilerinden korunmak için güvenle kolları sıvıyoruz” denilen videoda, aşının yan etkisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Videoda, “Bakanlığımızca uygulanmakta olan COVID-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Videonun sonunda ise “Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:21:42,