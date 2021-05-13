Sağlık Bakanlığı’ndan bayram uyarısı: Şimdi Sarıl-MA! El öp-ME! Kucaklaş-MA! zamanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir video ile Ramazan Bayramını kutladı. Koca, “Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz” dedi, mesafe ve ‘el öpmeme' uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bir videoyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının gölgesinde geçen bir bayram olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Sağlık Bakanlığı'nın Hacivat ve Karagöz figürleriyle hazırladığı videoda ise vatandaşlara ‘bayramlaşma' uyarısı yapıldı.

“MESAFELİ, EL ÖPMEDEN İDRAK EDECEĞİMİZ ÜÇÜNCÜ BAYRAM”

Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Bayram geldi. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız.

* Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçünü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı.

* Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum.

* Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

“TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ”

Sağlık Bakanlığı da Hacivat ve Karagöz figürleriyle hazırladığı videoyla vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Şimdi sarılma, el öpme, kucaklaşma zamanı değil. Şimdi sarıl-MA, el öp-ME, kucaklaş-MA zamanı. Bu bayram kavuşmaları, tokalaşmaları erteliyoruz. Rastlaştığımız komşumuzla sosyal mesafeyi koruyarak, 1-2 dakikayı geçmeyecek şekilde bayramlaşıyoruz. Bayram yemeklerini hane halkına yetecek kadar hazırlıyoruz. Daha güzel günlere çabucak kavuşmak için tedbiri elden bırakmıyoruz. Bayramda evdeyiz” dedi.