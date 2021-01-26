Sağlık Bakanlığı’ndan ‘imzala’ baskısı

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'nın “Birlikte Kullanım Protokolü”ne imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültelerindeki öğretim üyelerine, bazı yerlerde de tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatmak istediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili bir açıklama yaptı. “Öğretim üyelerine, asistanlara dayatılan bireysel sözleşmelere, ek ödeme kesintilerine karşı meslektaşlarımızın yanındayız” mesajı verdi.

İMZA BASKISI DAHA DA ARTTI

Sağlık Bakanlığı'nın 21Ocak'ta ilgili kurumlara gönderdiği bir yazı ile bazı maddelerin sözleşme metninden çıkarılabileceğini, bu haliyle imzalanması gerektiğini savunduğunu belirten TTB, “Bu yazı sonrasında imzalamayan öğretim elemanları ve personele imza baskısı daha da arttırılmıştır. Meslektaşlarımıza uygulamalı tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmeti veremeyecekleri, asistanların uygulamalı eğitim alamayacağı, sabit döner sermaye ve döner sermaye ödemelerinin yapılmayacağı söylenmektedir. Bazı illerde öğretim üyelerinin sabit döner sermayeleri ödenmemiştir” diyerek sabit döner sermaye ödemelerinin yapılmamasının açıkça kanuna aykırı işlem olduğunu savundu.

SÖZLEŞME HUKUKA AYKIRI

Hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için çabalarını sürdüreceklerini belirten TTB Merkez Konseyi açıklamasında şöyle denildi:

“Ülkemiz ve sağlık sistemimiz pandemi şartları altında halen zor günler geçirirken, hukuka aykırı sözleşmeyi imzalamak istemeyen öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaştırılması, asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim hakkından yoksun bırakılması toplum sağlığına da ciddi bir biçimde zarar verecektir. Hiçbir meslektaşımız bu baskı karşısında yalnız ve savunmasız değildir. Öğretim üyesi, tıpta uzmanlık öğrencisi olan meslektaşlarımızın yanında ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz.”

TTB YARGIYA BAŞVURMUŞTU

Sözleşmenin tıp fakültelerini eğitim kurumu olmaktan bütünüyle uzaklaştıran, öğretim elemanlarını, öğrencileri güvencesiz bir biçimde başhekimin keyfiyetine bırakan hükümlerle dolu olduğunu belirten TTB, daha önce de yaptığı açıklamalarla girişimden vazgeçilmesini istemiş, sözleşmenin iptalini için yargıya başvurmuştu.