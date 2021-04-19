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Sağlık çalışanları 4 neferini daha yitirdi

Covid-19 pandemisiyle en ön saflarda savaşan sağlık çalışanları 24 saatte 4 meslektaşını kaybetti. Covid-19'dan yitirilen hekim ve sağlık çalışanı sayısı 408'e yükseldi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 18:20, 19/04/2021
HaberlerSağlık
Sağlık çalışanları 4 neferini daha yitirdi

Ankara, İstanbul ve Konya'da son 24 saatte 4 sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Vehbi Demirkol ile Kağıthane’de çalışan Eczane Teknisyeni Binnaz Aksoy Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

ANKARA VE KONYA'DAN BİRER KÖTÜ HABER

Yaşamını yitirenlerden diğer ikisi ise, Ankara Keçiören’deki Güçlükaya ASM’de görev yapan Aile Hekimi Dr. Hakan Sirek ile Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Can Özkan oldu.

Türk Tabipleri Birliği dört kayıp için başsağlığı mesajı yayımladı.

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