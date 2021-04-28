Sağlık çalışanları: Yıprandık, tükendik, psikolojimiz bozuldu

Pandemi döneminde büyük bir özveriyle canlarını ortaya koyarak virüsle mücadele eden sağlık çalışanları sıkıntılarını her platformda dile getirmeye gayret gösteriyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde biraraya gelen Manisa Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) Manisa Şubesi üyesi sağlıkçılar yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek hükümete seslendi.

“HER 5 SAĞLIK ÇALIŞANINDAN BİRİ RUHSAL SORUN YAŞIYOR”

Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklamada bulunan Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Peyker Temiz, vaka sayısı artışlarıyla birlikte pandemi ile mücadelenin iyice zorlaştığını ve sağlık çalışanlarının artık tamamen bitme noktasına geldiğini söyledi.

Türkiye'de pandeminin başladığı süreçten bugüne kadar 412 sağlık çalışanının Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Temiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Emekçiler için zor olan koşullar, Covid 19 pandemisinde daha da zorlaşmıştır. Sağlık çalışanları ise bundan en fazla etkilenen kesimdir. ILO kayıtlarına göre dünyada yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 7000'i geçmiştir. Covid-19 hastaları arasında, sağlık çalışanlarının oranı yüzde 10'un üstündedir. Aramızda ikinci, üçüncü kez Covid 19'a yakalananlar var. Sağlık çalışanları arasında stres ve kaygı bozuklukları, depresyon çok yaygınlaşmıştır. Her 5 sağlık çalışanından birinin bu tür ruhsal sorunlar yaşadığı bilinmektedir.”

“YIPRANDIK, TÜKENDİK VE PSİKOLOJİMİZ BOZUK”

Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Temiz, sağlık çalışanlarının ardık ‘Siz süper kahramanlarsınız. Sizin hakkınız ödenmez' gibi sözlere inanmadığını ve bu tür nitelikler yerine sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek hükümete seslendi.

“Meslekte hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz” sözleriyle hükümete seslenen Prof .Dr. Temiz şöyle konuştu:

“Emek verdiğimiz bu meslekte hak ettiğimiz değeri görmek; maddi ve manevi karşılığını almak istiyoruz. Sağlık ordusu, yıpranmış, tükenmiş, psikolojisi bozuk ve moralsizdir. Yıllık izin, emeklilik, istifa gibi temel özlük haklarımızı kullanmamızı engellenemez, bu konudaki yasakların derhal kalkması gereklidir. Sağlık sisteminin sadece araç-gereç, malzeme ile değil, yeni personel alımı, yeni atamalar ile güçlendirilmesi şarttır. Sağlık çalışanları içinde bu kadar hastalanan, bu kadar can veren varken, Covid 19 un meslek hastalığı sayılması gereklidir. Dünya Sağlık Örgütü ve 130'u aşkın ülke Covid19'u meslek hastalığı saymışken, Türkiye'deki sağlık çalışanları da bunu hak etmektedir. Emekliliğe yansıyan kalıcı ve ekonomik verilere uygun gerçekçi maaş artışı yapılmalıdır.”

HALKA SESLENDİ

Manisa Tabip Odası Genel Sekteri Prof.Dr. temiz açıklamasının son kısmında, hükümetin bir an önce ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın da çıkartılması gerektiğinin altını çizerek, özelikle son aylarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları konusunda halka seslendi.

Por.Dr.Temiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sizlerin sağlığı için gece-gündüz, aralıksız, fedakarca çalışıyoruz. Herkes esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma yaparken, biz yıllık izinlerimizi bile kullanmadan mesaiye devam ediyoruz. Halkımızdan hak ettiğimiz saygıyı ve sahiplenmeyi görmek istiyoruz. Bize yapacakları en büyük katkı, açıklamalarımız ve önerilerimize kulak vererek üzerlerine düşen sorumlulukla kendilerinin, ailelerinin, toplumun sağlığını koruyacak şekilde hareket etmeleridir.”