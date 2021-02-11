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Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Corona ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

Güncellenme: 09:45, 11/02/2021
Haberler Sağlık

İlk dozu 13 Ocak’ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırıyor. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:20,