Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

İlk dozu 13 Ocak&#8217;ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#8217;nde de sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırıyor. (DHA). İlginizi ÇekebilirBakan Koca: Toplam 500 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Sau011flu0131k","pageIdentifier":6253876}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-ikinci-doz-asilama-basladi-6253876');aip2('newsArticle', {"identifier":6253876,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-ikinci-doz-asilama-basladi-6253876/","headline":"Sau011flu0131k u00e7alu0131u015fanlaru0131na ikinci doz au015fu0131lama bau015fladu0131","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Corona","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","\\u015fehit","sosyal medya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/11/iecrop/istanbulda-ilk-asilar-saglik-calisanlarina-yapiliyor-1_4994_dhaphoto2_16_9_1613024389-880x495.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-02-11 09:20:18","dateModified":"2021-02-11 09:45:45","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":758}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/saglik/saglik-calisanlarina-ikinci-doz-asilama-basladi-6253876/');