Sağlık Emekçileri Sendikası: Tunceli’deki vakalarda ciddi artış var

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şubesi, kentteki corona virüsü vaka sayılarında ciddi artış olduğunu ileri sürdü. SES Tunceli Şube Başkanı Kahraman Yörük, yaptığı yazılı açıklamada toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için vatandaşların yüzde 75'nin aşılanması gerektiğini kaydetti.

“TOPLUMUN EN AZ YÜZDE 75'NİN AŞILANMASI GEREK”

Corona virüsü salgınında güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamayla salgının kontrol altına alınabileceğine dikkat çeken SES Tunceli Şube Başkanı Kahraman Yörük, Bu nedenle artık günümüzde aşılamayı hem bireysel hem de toplumsal bir uygulama olarak ele almak gerekmektedir. Bu durumda hem toplumsal yarar hem de hak ve sorumluluklar açısından bütüncül olarak değerlendirilmelidir. İlk COVID-19 hastasının resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinde açıklandığı günden beri Sağlık Bakanlığı'nın veri paylaşımları şeffaf olmamıştır. Pandemi nedeniyle bugüne kadar on binlerce yurttaşımız ve yüzlerce sağlık çalışanımız yaşamını kaybetmiştir. Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için yüzde 80 etkili olan bir aşıda, toplumun en az yüzde 75'nin aşılanması gerekmektedir. Daha düşük düzeyde etkili aşılar için ise tüm toplumun aşılanmasının gerektiği ifade edilmektedir” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ'DE VAKA SAYILARI ARTTI

1 Mart itibari ile normalleşmeye gidilen süreçte kentte vaka sayıları yüzde 100 artış gösterdiğini kaydeden Yörük, “1 Mart öncesi 100 binde 26 olan vaka ortalamamız son haftalarda 100 binde 47 olarak tespit edilmiştir. Şuan için sarı renkten turuncu renk olan riskli kategoriye geçme süreci ile sınır da olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye kaydetti.

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TALEPLER SIRALANDI

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini belirten eden Yörük, taleplerini şöyle sıraladı;

-COVID- 19'un meslek hastalığı sayılması

-Şiddet, mobbing ve baskıların son bulması

-Performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret

-3 bin 600'dan başlatılmak üzere ek göstergelerin kademeli olarak arttırılması

-OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamının yapılması

-Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal göreve başlatılması,

-Halk olarak sağlık hizmeti için ödediğimiz katkı katılım payları ve ilave ücretlerin kaldırılması, Vergi diliminin sabitlenmesi ve vergi yükünün azaltılması

-Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunumuna kadar alanda çalışan emekçiler ile hizmet alan halkımız karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. Bu dahiliyet; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin örgütleri aracılığıyla, halkında merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.