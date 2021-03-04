Sağlık meslek örgütlerinden tepki: Bu ortamda normalleşme yanlış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kontrollü normalleşme kararlarıyla ilgili olarak Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri, TTB, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ortak açıklama yaptı.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamayı TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut okudu. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’na yapılan çağrıda, “Yeni kontrollü normalleşme kararı erken alınmış bir karardır ve bu kontrollü adımlar için aşılama yapılması ve önlemlerin alınması zorunludur” ifadeleri kullanıldı. Gece sokağa çıkma kısıtlamasıyla akla, bilime uygun olmayan kararlar verildiği belirtildi.

“AŞILAMA 4 YIL SÜRECEK DEMEKTİR”

Yapılan toplam aşı sayısının bağışıklama oranını ifade etmediğine dikkat çeken TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “9 Milyon aşıyla nüfusun yüzde onu bağışıklanmış değildir. Ancak 2 milyon yurttaşımıza ikinci doz aşı yapılabilmiştir. Aşılamanın üzerinden iki hafta geçtikten sonra toplumun sadece yüzde 2 kadarı bağışıklanmış olacaktır. Toplumsal bağışıklığın elde edilmesi için en az yüzde 70'lik toplum nüfusunun bağışıklanması gerekir. Aşılamanın başladığı 13 Ocaktan bu yana 7 hafta geçmiştir. Aşılama hızı böyle devam ederse yüzde 70'lik oranının yakalanması için aşı mücadelesi ve aşı kampanyası dört yıl kadar sürecek demektir” dedi.

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“ERKEN KARARLARDIR”

1 Haziran normalleşme kararları gibi bu kararların da erken alındığı belirtilen Bulut, sosyal devlet ilkelerine uygun bir şekilde 14-28 gün kapamayı uygulamadığı için resmi rakamlarla bile olsa 3 milyon insanın hasta olduğunu, 30 bine yakın yurttaşın da yaşamını yitirdiğini vurguladı. Epidemiyolojik çalışmaların bu rakamların çok üzerinde hasta olduğunu belirten Bulut, bu durumun fazladan ölümlerin açıklanamadığını gösterdiğini de belirtti.

“SAHTE RAKAMLARLA KÖTÜ YÖNETİMİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Bulut, “Sağlık çalışanların alkış verdiniz hakkınızı ödeyemeyiz dediniz, ve gerçekten hakkımızı ödemediniz sayın Cumhurbaşkanı. Yeni kontrollü normalleşme kararlarının alınmasında genelde ve yerelde sağlık meslek örgütlerinin dışarıda bırakılmaları şu sözlerle eleştirildi; “Kesinlikle bilgi alışverişi yapılmamaktadır. Sağlık çalışanlarının sahadaki gözlemleri kararlara yansımamakta, aksine sahte üretilmiş rakamlarla pandemide yönetimsizliğin kötü yönetimin üzeri örtülmektedir” ifadelerini kullandı.

“BU ORTAMDA NORMALLEŞME YANLIŞ”

Bulut, sözlerine şöyle devam etti; “81 ili renklere ayırarak risk bölgelerini sınıflandıranlar Türkiye'nin boydan boya siyahlara büründüğünü, tıpkı Sağlık bakanlığının siyahlaşan tablolarına benzediğini görmezlikten geliyorlar. Ailesinden birini kaybetmemiş, Yakın çalışma arkadaşları veya ailelerinden biri hastalanmamış tek bir coğrafi noktamız dahi kalmamıştır. Vaka hasta sayısı 10 bini aşmıştır. Bu günkü rakamla 11 bin 500'dür. Her gün 60'dan fazla yurttaşımız hayatını kaybetmektedir. Bu gün yaşamını kaybeden sadece 65 kişidir. Bu ortamda yeni kontrollü normalleşme tıpkı 1 Haziran'da gerçekleşen normalleşme adımları gibidir. O zamanda bizi dinlemediniz, şimdi de dinlemeyeceğinizi biliyoruz” dedi.

“ALINAN KARARLAR AKLA VE BİLİME UYGUN DEĞİL”

Yoksulluktan işsizlikten muzdarip halkın maskeye ayıracağı parayı bulamakta ve evine ekmek götürmekte güçlük çektiğini belirten Bulut, 4 kişilik bir ailenin aylık maske masrafının 100 lira olduğu belirtilerek “Bu gerçekleri görmeyenler yurttaşlarımızın günlük hayatlarının her anında salgın tedbirlerine uymasını beklemektedir. Kendilerini sorumlu tutmayanlar salgının faturasını da halka yıkmaktadır. Gündüz alanları, iş yerlerini, toplu taşımayı, uçak seferlerini tıka basa dolduran zihniyet, gece sokağa çıkma kısıtlamasıyla akla, bilime uygun olmayan kararlar vermektedir. Bu ortamı yaratanlar, her nedense konu sinema ve tiyatroya geldiğinde benzer kararlar almamaktadır” ifadelerini kullandı.

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14-28 GÜN KAPANMA ÖNERDİLER

Açıklamanın sonunda ise Bulut, önümüzdeki süreçte yapılması gerekenlerle ilgili şu önerilerde bulundu: “Sağlık Emek Meslek Örgütleri olarak önerimiz hızla 120-150 milyon doz aşı temin ederek toplumda aşıyı yaygınlaştırmak, aşıya adil ve eşit erişim ile toplumsal bağışıklığı sağlamak, bunu yaparken de sosyal devlet ilkeleriyle yurttaşlarımıza mali yardım sağlayarak 14-28 gün bireysel hareketliliğin korunduğu toplumsal kısıtlamaların getirildiği bir kapanma uygulamasını yapmaktır.”