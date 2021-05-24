Sağlık personeli ve annesi coronadan öldü

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak görev yapan Neşet Çelik (46) ile annesi Nazmiye Çelik (75), aynı gün coronavirüsü nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Anne ve oğlu kısa süre önce coronavirüs testi yaptırdı. Coronavirüs testleri pozitif çıkan ve durumları kötü olan anne-oğul hastanede tedavi altına alındı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören anne-oğul, geçtiğimiz doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı gün coronavirüse yenilen Neşet Çelik ile annesi Nazmiye Çelik'in cenazeleri memleketleri Uşak'ın Karahallı Mahallesi'nde toprağa verildi.