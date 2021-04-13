Türk Sağlık Sen’den hastane önünde eylem: İsteklerini sıraladılar

Çeker ve sendika üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleşen eylemde Nasreddin Hoca kıyafeti giymiş sağlık çalışanı Toplu Sözleşme öncesinde haklarını savunacak olan sendikanın Türkiye Kamu-Sen olduğunu belirterek, renkli bir eyleme imza atarak sağlık çalışanlarını uyardı.

“FERYADIMIZA KULAK VERİN”

Türk Sağlık- Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, sağlık çalışanları ölüm ile hayat çizgisi arasında özveri ile vatandaşımızın sağlığını korumak için gecesini gündüzüne katarak eşinden, çocuğundan, anne ve babasından, sevdiklerinden uzak bir şekilde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye çalıştığını kaydetti.

“Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere sağlık çalışanlarının feryadına kulak veren, mağduriyetlerine çözüm arayan olmadı” diyen Başkan Çeker, “Sağlık çalışanları alkışı hak ettikleri gibi mali ve sosyal haklarda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını da beklemektedir. Sayın Sağlık Bakanı ve yöneticileri göstermelik ve kifayetsiz düzenlemelerle günü geçiştirmeye çalışmamalı çalışanların yığınla birikmiş sorunlarına çözüm aramalıdır” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞANLARA DEĞER VERİLMİYOR”

Türk Sağlık- Sen olarak sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde karşı karşıya kaldıkları sorunları ortaya çıkarmak ve yetkililerin dikkatini çekmek için bir araştırma yaptırdıklarını belirten Başkan Çeker, pandemi dönemi sağlık çalışanları konulu anket sonuçlarına da dikkati çekti.

Verileri paylaşan Başkan Çeker, “Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 79'u pandemi dönemi boyunca kendilerine gereken değerin verilmediğini, sadece yüzde 17'si yöneticilerin kendi sorunları ile gerektiği gibi ilgilendiğini, yüzde 92'si aldıkları maaş ve döner sermayelerin yeterli olmadığını belirtmektedir. Bu dönemde çalışanların yüzde 54'ü emeklerinin karşılığının verilmediğini düşünmektedir” diye konuştu.