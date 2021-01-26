Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerini görmedi, duymadı, yok saydı

SES Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube TİS ve Hukuk Sekreteri Dilek Yeşilırmak, yaptığı açıklamada özlük haklarıyla ilgili taleplerini dile getirerek, artan hayat pahalılığını protesto etti.

SÖZ VERİLDİ, YERİNE GETİRİLMEDİ

Yeşilırmak, pandemi dahil yağmurda, çamurda hakları olanı talep etmekten vazgeçmeyeceklerini, her yerde görünen ve görünmeyen emeklerinin karşılığını almak için haykıracaklarını belirterek, “Artık oyalanmak istemiyoruz. Siyasi iktidar tarafından bize söz verildiği halde halen düzenleme yapılmayan özlük haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Siyasi iktidar ve hiçbir şekilde sağlık emekçisini görmeyen Sağlık Bakanlığı; yıllardır ekonomik ve özlük haklarımız için bizi görmezden geldi, duymadı, yok saydı. Haklarımızı vermedikleri gibi her geçen gün haklarımızı budayan düzenlemelerle özlük haklarımızı daha da geriye götürdü. Bizi açlık sınırının biraz üzerinde sefalet ücretine mahkum etti. Bunun yanında özlük haklarımızı iyileştirmediği, geliştirmediği gibi değişik ve sözleşmeli istihdam modelleri oluşturarak kadrosuz ve güvencesiz çalışma modeli yarattı” dedi.

KORUNAKSIZ VE KORUMASIZ ORTAMLARDA MESLEKİ RİSKİMİZ AĞIRLAŞTI

AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte, sağlık kurumlarını ticarethaneye, hastaları da müşteriye dönüştürerek sağlıktaki yıkım sürecini başlattığını belirten Yeşilırmak, “Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında AKP, bizlere vadettiği ve verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Pandemi sürecinde iş yükümüz arttı, çok tehlikeli olan işyerlerimizde uzun çalışma saatleriyle, korunaksız ve korumasız ortamlardaki mesleki risklerimiz daha da ağırlaştı. Halkın sağlığını korumaya, onları yaşatmaya çalışırken yaşamdan kopan yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin tarifsiz acıları hala yüreğimizde. İktidar, en azından hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin geride kalan ailelerine ve çocuklarına bir vefa borcu olarak sahip çıkmalıdır. Bu konudaki görevini yerine getirmelidir” şeklinde konuştu.

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ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ DÜZELTİLSİN

Özlük haklarımızı istediklerini belirten Yeşilırmak taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Söz verdiğiniz gibi 3600 ek göstergemiz verilsin.

* Yıpranma payından fiili çalışma şartı kaldırılsın, yıpranma payı geçmiş yılları da kapsayacak şekilde 5 yıla 1 yıl olmak üzere bütün emekçileri kapsasın.

* Çalışma koşullarımız düzeltilsin, iş yükümüz azaltılsın, uzun çalışma saatleri kısaltılsın.

* Her işyerine 7/24 ücretsiz kreş sağlansın.

* EYT sorunu bir an önce çözülsün.

* Sağlıkta şiddeti ve mobbingi önleyen gerçek tedbirler alınsın.

* Corona virüs meslek hastalığı sayılsın.

* Sözleşmeli statüde çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kadroya geçirilsin.

* Hemşirelik meslek yasası uygulansın ve diğer sağlık meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasaları çıkarılsın.

* Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılsın.

* Giyim yardımı mesleki riske uygun, gerçek enflasyon rakamlarıyla ödensin, sağlık ve güvenlik açısından ücretsiz servis sağlansın.

* Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin ve nöbet usulü çalışanların yemek sorunu çözülsün.

* Kadrolu ve güvenceli istihdam biçimiyle sağlık emek gücü sayısı artırılsın.

* Sosyal hizmetlerde emek gücü artırılsın, çalışma saatleri ve vardiya sistemi düzenlensin.

* Haklarında memuriyete engel teşkil edecek kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.