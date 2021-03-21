Sağlıklı yaş almak için bunları yapın

Yaş ilerledikçe unutkanlık problemi artar. Bir yandan kolesterol, tansiyon ve diyabet gibi hastalıklarla, bir yandan da kırılgan kemikler ve eklem ağrılarıyla baş edilmeye çalışılır. Üstelik bütün bunlar da yaşlanmanın doğal parçası gibi görülür. Ancak yaşlanmanın hastalıkları kabul ederek kutu kutu ilaç içmek anlamına gelmediğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, “Sağlıklı yaş almak artık gündemdeki en önemli konulardan biri” dedi ve bunun yollarını açıkladı. İşte onlar…

GENLER ÖNEMLİ AMA…

Ortalama yaşam süresi 78 yıla yükseldi ve teknoloji çağında erken tanı ve tedavi sayesinde 85 yaş üstü nüfus artmış durumda. Genlerimiz sağlığımızda sadece yüzde 10 gibi düşük oranda katkıda bulunurken epigenetik ön planda rol oynuyor. Epigenetik, yaşam değişikliği ve çevre faktörlerinin genleriniz üzerinde etkisini gösteriyor. Yani genetiğinizde hastalık riskleri taşısanız da epigenetik ile bunu tersine çevirmeniz artık mümkün. Dünyanın farklı bölgelerinde uzun ve sağlıklı yaşayan toplumlar incelendiğinde çoğunun birtakım ortak özelliklerinin olduğu görüldü. Bu ortak özellikleri takip ettiğinizde sağlığınız için ipuçlarını bulacaksınız.

– BESLENME: İlk önemli ipucu sağlıklı beslenme düzenidir. Her şeyden önce marketlerde satılan işlenmiş paketlenmiş ürünlerden uzak durun. Sebze ve meyveleri semt pazarından alıp taze taze yiyin. En güçlü antioksidan olan yoğurdu taze sütle evde yapıp her gün tüketin. Yoğurdunuza hem antiaging-yaşlanma önleyici, hem antioksidan hem de antiinflamatuar özellikleri olan zerdeçalı ekleyip etkisini artırın. Şekerli-asitli gıdalardan uzak durun. Basit karbohidrat ve şeker tüketimi vücudumuzda damar sağlamlığını bozar ve inflamasyonu tetikleyerek yaşlanmayı hızlandırır. Hayatınızdan basit karbohidratı tamamen çıkartın. Su için, su sağlıklı yaş almanın olmazsa olmazıdır. Günde kilo başına 30 mililitre veya basit hesapla 8-10 bardak su içmemiz gerekiyor. Tuzu damar sertliği ve inflamasyonu tetiklemesi nedeniyle olabildiğince azaltın. Ne zaman ve nasıl yiyeceğiz sorusunun cevabı ise şöyle; kahvaltıyı ihmal etmeyeceğiz ve akşam 19.00 sonrası yemeyi bitireceğiz. Masadan midemiz yüzde 80 dolmuş kalkacağız yani tıka basa yemeyeceğiz. Akşam 19.00 sonrası sabah 08.00'e kadar aralıklı oruç uyku ile birleştiğinde vücudun tamir genleri aktif hale geliyor ve yaşlanma ile savaşıyor.

– UYKU: Kaliteli uyku yaşlanma ile mücadelede bir diğer önemli konu. Vücudun toksinlerden arındırılması detoks için en ideal saat akşam 22.00 ile sabah 04.00 saatlerinde uykuda olmaktır. Bu saatte uykuda değilsek toksinlerin temizlenmesi sekteye uğrayacaktır.

– EGZERSİZ: Uzun yaşayan toplumlarda insanlar egzersiz yapmıyor. Çünkü egzersiz onlar için bir yaşam biçimi. Çoğu bahçede tarlada çalışıyor, bisiklete biniyor veya yürüyor ve sürekli hareket halindeler. Yaşa uygun fizik aktivite yapmak çok önemli, işleyen demir ışıldar. Fiziki aktivite bedensel ve zihinsel olarak genç tutar, psikolojik olarak denge ve mutluluk verir. Unutmayın günde sadece 15 dakika egzersiz yapmak bile hayatınıza 3 yıl eklemenizi sağlar.

– SOSYALLEŞME: Uzun yaşamın belki de en önemli ipuçlarından biri sosyalleşmek ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizdir. Her gün uyandığınızda bir amaçla güne başlamak, pozitif bakmak ve gülmek kahkaha atmak gençliğin en önemli iksiridir. Sıkı dostluklar kurmak, kuvvetli aile bağları stresi azaltır, sağlıklı yaş almada büyük katkı sağlar.

SİGARADAN UZAK DURUN

Sigara yaşamınızdan 10 yılı götürür. Mümkün olan en kısa zamanda sigarayı bırakmalısınız, bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. 35 yaşında sigarayı bıraktığınızda yaşama 8 yıl eklemiş olursunuz, 60 yaşında bıraksanız bile ömrünüzü 3 yıl uzatmanız mümkün.