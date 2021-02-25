Sahte şampuan uyarısı: Kör olursunuz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Arnavutköy’de sahte temizlik ürünleri üreten üç ayrı adrese düzenledikleri baskında 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, 140 bin 945 adet şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, 3 bin litre etil alkol, bir adet şampuan dolum makinesi, bir adet kompresör makinesi ele geçirdi.

Uzmanlar sahte şampuanın gözden cilde birçok sağlık sorununa neden olabileceğini söylüyor. Biruni Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kaplan, şampuan kullanımında neden olabileceği sağlık sorunları göz önünde bulundurularak mutlaka güvenilirliğinin test edilmesi gerektiğini ve piyasa değerinin altında olan ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Özlem Kaplan şunları söyledi: Şampuanın güvenli olabilmesi için toksit olmaması lazım, alerjik yapıda olmaması lazım, güvenlik kriterlerinden geçtikten sonra üretime geçmesi lazım. Bu süre de en az bir yıl olmalı. Maalesef sahte şampuanlar ortaya çıktı ve bu şampuanlar kişide saç dökülmesine yol açabilir. Gözde iritasyona yol açabilir. Saçların temizliğinden ziyade kişinin normal sağlığına zarar verebilir. Sağlığımızı bozabilir. Tıpkı sahte alkoldeki gibi göz kayıplarına yol açabilir. Gözde enfeksiyonlara yol açabilir. (DHA)