Salgının seyrini göç edenler etkileyecek

29 Nisan'daki tam kapanma sürecinin son gününden itibaren tatil yöreleri ve köylerde bulunan vatandaşların dönüşleri başladı.

Bugünlerde Coronavirüsten korunmak için her zamanki gibi tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok; önerilerini şöyle sıraladı:

AKRABA ZIYARETİ YAPILDI MI?

Bugün eğer tam kapanmadaki göçleri, bayramda eş dost akraba ziyaretlerinin risklerini konuşuyorsak, bunun temellerinin salgının başından beri şehirlerarası dolaşımın yeterince kontrol altına alınamamasından kaynaklandığını ve halen bir ölçüde bu koşulların devam ettiğini belirtmemiz gerekir. 17 gün süren tam kapanmadan önce İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük kentlerden kırsal kesime ve tatil yörelerine yoğun bir göç yaşandı… ‘Göç eden bu kesim gittikleri bölgede akraba, komşu ziyareti yaptı mı? Kalabalık alanlarda bulunuldu mu? Aile içi bulaşa ne kadar dikkat edildi?' gibi soruların cevabı, bu salgının gidişatını belirleyecektir.

ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLMESİ ŞART

Bilinçli hareket edilerek bugünden itibaren önlem alınması bile vaka artışını engelleyecektir. Covid-19 salgınında ev içi bulaş oldukça riskli bir yere sahiptir. Biz kendimizi dışarıda, iş yerinde ve yabancı ortamlarda ne kadar korursak koruyalım, ev içi önlemlere dikkat edilmemesi halinde emeklerimiz boşa çıkacaktır. Aynı şekilde, yaşlı ve kronik hastalığı olan yakınlarımızı eve ne kadar kapatırsak kapatalım; dışarıdan aldığımız virüsü kolaylıkla onlara bulaştırabiliriz.

VÜCUT DIRENCİNIZİ ARTIRIN

Diğer enfeksiyonlarda da olduğu gibi Covid-19 için de sağlam bir bağışıklık sistemi iyi bir avantajdır. Vücut direncimizi güçlü tutmak için şu 5 kurala uyalım.

1-Dengeli beslenme: Mümkünse taze sebze ve meyve ağırlıklı olmalı. Vitamin ve mineraller doğal yoldan alınmalı, bol su içilmeli.

2-Uyku: Bağışıklığı kuvvetlendirmenin yolu düzenli uykudan geçer. Uyku süresi yaş grubuna göre değişse de genelde çocuklar için 10-12 saat, yetişkinler için bu süre 7-8 saattir.

3-Egzersiz: Günde 30-45 dakikalık yürüyüş veya hafif sporlar; bağışıklık sisteminin zinde kalmasına yardımcı olur. Aktif spor yapamasak bile, site içi bahçe veya evde yürüyüşü ihmal etmeyelim.

4-Güneşlenme: Bağışıklık sistemi için önemli bir vitamin olan D vitamini ancak güneşlenme neticesinde sentezlenir. Gün ışığından belli saatlerde yararlanmalıyız. ;

5-Ruh sağlığı: Sadece bedenen değil ruhen de sağlam olmak, bağışıklık için önemlidir. Aile içi keyifli sohbetler, ev sineması aktiviteleri, eskiden yüz yüze görüştüğümüz dost ve akrabalarla sosyal medya üzerinden mümkünse toplu ve görüntülü görüşmeler yapabileceğimiz aktivitelerden sadece birkaçıdır.

DIĞER enfeksiyonlarda da olduğu gibi Covid-19 için de sağlam bir bağışıklık sistemi iyi bir avan­tajdır. Vücut direncimizi güçlü tutmak için şu 5 kurala uyalım.

1-Dengeli beslenme: Mümkünse taze sebze ve meyve ağırlıklı olmalı. Vitamin ve mineraller doğal yoldan alınmalı, bol su içilmeli.

2-Uyku: Bağışıklığı kuvvetlen­dirmenin yolu düzenli uykudan geçer. Uyku süresi yaş grubuna göre değişse de genelde çocuklar için 10-12 saat, yetişkinler için bu süre 7-8 saattir.

3-Egzersiz: Günde 30-45 dakikalık yürüyüş veya hafif sporlar; bağışıklık sistemi­nin zinde kalmasına yardımcı olur. Aktif spor yapamasak bile, site içi bahçe veya evde yü­rüyüşü ihmal etmeyelim.

4-Güneşlenme: Bağışıklık sistemi için önemli bir vitamin olan D vitamini ancak güneşlenme neticesinde sen­tezlenir. Gün ışığından belli saatlerde yararlan­malıyız.

5-Ruh sağlığı: Sadece bedenen değil ruhen de sağlam olmak, bağışıklık için önemlidir. Aile içi keyifli sohbetler, ev sineması aktiviteleri, eskiden yüz yüze görüştüğümüz dost ve akrabalarla sosyal medya üzerinden mümkünse toplu ve görüntülü görüşmeler ya­pabileceğimiz aktivitelerden sadece birkaçıdır.