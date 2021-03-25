Samsun’da hastaneler lebaleb doldu: Ek servisler açılıyor

En riskli iller arasında ilk sırada bulunan Samsun’da alınan tedbirler ve yapılan denetimlere rağmen corona virüs vaka sayıları hızla artıyor. Bakanlığın açıkladığı oranlara göre kentte günlük bin vaka olduğunu kaydeden Tabipler Odası Samsun Şube Başkanı Funda Furtun, “Hastanelerde de doluluk oranlarımız artmaya başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ek servislerin açıldı. Sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servis sayısı 8 oldu. Yatan hasta sayısı 200, yoğum bakım hasta hastası 100 civarında. Yoğunluk giderek artıyor. Bu artışla sağlık sistemi tıkanabilir” dedi.

İNGİLTERE’DEN SONRA AFRİKA MUTANTI DA GÖRÜLDÜ

Vaka sayının pik yapmasında kentte görülen İngiliz varyantı virüsün etkili olduğunu belirten Furtun, “Samsun'da test sayısı oldukça fazla. Birçok laboratuvar ilçelere de kuruldu. 6 bin, 7 bin civarında test yapılıyor. Samsun'daki mutant virüs çalışmaları tek bir kitle yapılıyor. Tek seferde de mutantı saptayabiliyorlar. Dolayısıyla saptama oranımız da fazla. Yüzde 90'ının üzerinde artık. İngiliz mutantı virüsün haricinde 20’ye yakın kişide Afrika varyantı virüste görüldü” diye konuştu.

ŞEHİR SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA BIRAKILDI

Özellikle okullarda yüz yüze eğitimin ve sınavların başlamasıyla birlikte vakaların arttığını dile getiren Funda Furtun, İngiliz varyantı virüsün gençler ve çocuklarda etkili olduğunu belirterek, “Okulların açık olması ciddi sıkıntılar doğurmaya başladı. Sınavlar ve yüz yüze eğitim sırasında çok ciddi vaka artılı oldu. Bazı yerlerde okullar bazı yerlerde sınıflar karantinaya alındı. Ayrıca, kentte temaslıları saklama gibi bir durum var. Hasta olan kişiler temas ettikleri kişileri gizliyorlar. Karantinada olması gereken kişiler çarşıda pazarda yakalanıyor. Samsun halkında, Türkiye'de birinci olmamıza rağmen bir duyarlılık var diyemiyorum. Buna karşın da etkili ve radikal tedbirler de alınmıyor. O zaman sürü bağışıklığına bırakıldık denebilir” ifadelerini kullandı.